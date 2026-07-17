Samsun'da şehit yakınları ve öğrenciler 15 Temmuz anma çadırını ziyaret etti - Son Dakika
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Samsun'da şehit yakınları ve öğrenciler 15 Temmuz anma çadırını ziyaret etti

17.07.2026 14:33
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Samsun'da şehit yakınları ile öğrenciler, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Çadırı"nı ziyaret etti.

Samsun'da şehit yakınları ile öğrenciler, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Çadırı"nı ziyaret etti.

Valilik koordinesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca İstiklal Meydanı'na kurulan anma çadırına gelen şehit yakınları ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yaz Okulu öğrencileri, misafir defterini imzaladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı eşliğinde Dijital Gösterim Merkezi'ni gezen ziyaretçiler, "Hafıza", "İrade" ve "Zafer" alanlarına ilişkin videoları izledi.

Burada şehitlerin isimleri ve fotoğraflarının yer aldığı bölümleri inceleyen şehit yakınları ve öğrenciler, ziyaretin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ayrancı, AA muhabirine, şehit aileleri ve TÜGVA Yaz Okulu öğrencilerini bir arada anma merkezinde ağırlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Ziyaretin öneminden bahseden Ayrancı, "15 Temmuz gecesi nasıl genciyle yaşlısıyla hep birlikte irademizi ortaya koyduysak, bugün de şehit ailelerimiz ve öğrencilerimizle anma merkezimizi ziyaret ettik. Merkezin açılmasından dolayı İletişim Başkanımız Burhanettin Duran'a, Valimiz Orhan Tavlı'ya teşekkür ediyoruz. Anma merkezimiz cumartesi akşama kadar açık kalacak. Vatandaşlarımız yoğun ilgiyle ziyaret etti. Vatandaşlarımızı merkez kapanana kadar ziyaret etmeleri için davet ediyoruz." dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz da 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında güzel bir merkezde yer almaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "2016'daki hain kalkışmada kardeşlerimizin sokağa dökülüp şehadete yürüdüklerini tekrar yaşamak bizleri çok duygulandırdı, hüzünlendirdi. Aynı gece biz de Samsun Cumhuriyet Meydanı'ndaydık." diye konuştu.

TÜGVA Samsun İl Temsilcisi Serhat Erail ise yaz okulu çalışmalarını 2 hafta önce başlattıklarını, bugün de 15 Temmuz'u öğrencilerin daha iyi anlayabilmesi amacıyla anma çadırını ziyaret ettiklerini anlatarak, "Çocuklarımız bu hissiyatın nasıl oluştuğunu, o gün neler olduğunu, bu ülkenin ne büyük bedeller ödediğini, bunun bir daha tekrarlanmaması adına nasıl davranılması gerektiğini gördü." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Gurur Gencer Yılmaz da ziyaretten çok etkilendiğini ve duygulandığını dile getirerek, "Görseller çok güzeldi, bilmediğim şeyleri öğrendim. FETÖ'yü çok az araştırıyordum ama burada biraz daha öğrendim." dedi.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Demokrasi, 15 Temmuz, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da şehit yakınları ve öğrenciler 15 Temmuz anma çadırını ziyaret etti - Son Dakika

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