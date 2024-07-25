Samsun'da 15 Yıl Hapis Cezası Bulunan 2 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da 15 Yıl Hapis Cezası Bulunan 2 Hükümlü Yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü polis tarafından yakalandı. Aranan kişilere yönelik yapılan çalışmalar sonucunda S.G. ve H.Ö. isimli hükümlüler İlkadım ilçesindeki bir adreste yakalandı. Yakalanan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

25.07.2024 11:55
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Samsun'un İlkadım ilçesinde, haklarında 15'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "?mala zarar verme, herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık ve ?konut dokunulmazlığını ihlal" olmak üzere 6 suçtan 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G. ile "kasten öldürme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan H.Ö'yü, İlkadım ilçesinde belirlenen adreste yakaladı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Samsun'da 15 Yıl Hapis Cezası Bulunan 2 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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