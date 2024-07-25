Samsun'da 15 Yıl Hapis Cezası Bulunan 2 Hükümlü Yakalandı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde, haklarında 15'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "?mala zarar verme, herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık ve ?konut dokunulmazlığını ihlal" olmak üzere 6 suçtan 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G. ile "kasten öldürme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan H.Ö'yü, İlkadım ilçesinde belirlenen adreste yakaladı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.