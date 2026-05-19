Samsun\'da 19 Mayıs Gösterileri Büyük İlgi Gördü

19.05.2026 14:24
Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende Jandarma Genel Komutanlığı Merasim Bölüğü, halk oyunları, Capoeira ve tekvando gösterileri yoğun ilgi topladı. Vali Orhan Tavlı konuşmasında, Milli Mücadele'nin 107. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında İlkadım Okçuluk Salonu'nda tören düzenlendi. Programa Vali Orhan Tavlı, Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, AK Parti milletvekilleri Orhan Kırcalı, Çiğdem Karaaslan ile Ersan Aksu, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ve bölge halkı katıldı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, yaptığı konuşmada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, aziz milletimizin kurtuluşuna ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden Milli Mücadele yolunda attığı ilk adımın 107'nci yılını ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı, Cumhuriyet'in meşalesi, 19 Mayıs ve İstiklal Şehri Samsun'umuzda kutlamanın onur, gurur ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Aziz Türk milleti, Anadolu'nun kapılarının bir daha kapanmamak üzere açıldığı Malazgirt Zaferi'nden beri üzerinde yaşadığımız bu toprakları önce vatan kılmak, ardından da ebedi yurdumuz olarak korumak için büyük mücadeleler vermiş, gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine her bir ferdiyle istiklal sancağını yüzyıllarca gururla taşımıştır. Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin kıymetli mensuplarını, ordumuzun kahraman askerlerini, gazi milletvekillerimizi, asırlardır istiklalimiz ve istikbalimiz uğruna gözlerini kırpmadan şehadete koşan aziz şehitlerimizi, İstiklal Madalyalı Samsun Mavnacılar Loncası'nın yiğit ve kahraman evlatlarını, Samsunlu Milli Mücadele kahramanlarımızı ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet, makamları ali olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmasından sonra Selanik'ten getirilen toprak, Vali Tavlı'ya takdim edildi. Halk oyunları, Capoeire, tekvando ve Jandarma Genel Komutanlığı Merasim Bölüğü temsili ile devam eden programda günün anlamına yönelik video gösterimleri de yapıldı.

Kaynak: DHA

