Samsun'da 2 Firari Hükümlü Yakalandı

Samsun'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Bürosu ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kent merkezinde operasyon düzenlendi.

İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, "nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etme, dolandırıcılık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 19 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ö.D. yakalandı.

Atakum ilçesinde yapılan uygulamada ise "birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma" suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan N.A. gözaltına alındı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.