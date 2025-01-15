Samsun'da 29 Atık Su Tesisinden Yılda 79 Milyon Metreküp Arıtma

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Samsun Büyükşehir Belediyesi, 29 atık su arıtma tesisinde yılda 79 milyon 815 bin 481 metreküp atık suyun arıtmasını gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (SASKİ) işlettiği 29 atık su arıtma tesisinde, ev ve iş yerlerinden kullanılan suların arıtılması yapılıyor.

Atık su kaynaklı hastalıkların önüne geçmek ve çevrenin korunması için SASKİ, 29 tesiste günlük 225 bin 532 metreküp, yılda da 79 milyon 815 bin 481 metreküp evsel nitelikli atık su arıtıyor. Temiz hale getirilen su, daha sonra derin deniz deşarjına naklediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, belediyenin uyguladığı sıfır atık ilkesi ile Türkiye'nin öncü kentlerinden biri konumunda olduklarına işaret etti.

Mavi ve yeşilin bir arada olduğu Samsun'da çevre temizliği ile halkın sağlığına üst düzey önem verdiklerini vurgulayan Doğan, "Uluslararası standartlara sahip 9 ileri biyolojik, 6 biyolojik, 9 paket, 4 doğal arıtma ve 1 stabilizasyon havuzu olan 29 tesisimiz, çevre hassasiyeti açısından da kritik rol oynuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının genelgesi doğrultusunda atık su arıtma tesislerinde biriktirilen günlük 70 ton çamurun bertarafını da çevreye zarar vermeden modern yöntemlerle yapan SASKİ, arıtma çamurunu hacmini azaltarak fermantasyon ile faydalı forma dönüştürüyor. Ardından da Avdan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nde çöplerle karıştırılarak çevreye zararsız şekilde toprağa seriliyor." ifadelerini kullandı.

Doğan, atık su arıtma tesislerinin gelişmişlik göstergesi olduğunu ve Samsun'a her anlamda fayda sağladığını anlatan, şunları kaydetti:

"Şehrimize yaptığımız her yatırım, hem bugünümüz hem de yarınlarımız içindir. Çevre, sağlık ve ekolojiye büyük önem veriyoruz. Çünkü yaşamın devamlılığı için bu faktörler stratejik öneme sahiptir. Geleceğimizin güzel, hemşehrilerimizin huzur ve refah içinde yaşamasını sağlayan yatırımlarımızdan atık su arıtma tesislerimiz, denizlerimizin, derelerimizin, doğal su kaynaklarımızın kirlenmesini önleyerek tüm canlıların ekolojik dengelerini sürdürmesine olanak tanıyor. 17 ilçemizin tamamındaki tesislerimiz, sorunsuz şekilde çalışıyor. SASKİ Genel Müdürlüğümüzce işletilen 29 arıtma tesisi ile Samsun'da yüzde 100 atık su arıtma gerçekleştiriliyor. Sıfır kirlilik ve yüzde 100 arıtma ilkesi ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçen yıl 79 milyon metreküp atık su arıtılarak çevreye zararsız hale getirildi. İnsan ve çevrenin korunmasına yönelik yatırımlarımız 2025 yılında da kesintisiz devam edecektir."