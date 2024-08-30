Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri düzenlendi - Son Dakika
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Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri düzenlendi

Samsun\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri düzenlendi

Samsun'da Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü kapsamında bir konser düzenlendi. Konser, kentteki bir alışveriş merkezi önünde gerçekleştirildi. Bando ekibi, katılımcılara çeşitli marşlar ve eserler seslendirerek müzik dinletisi sundu. Konseri izleyen bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla kayıt yaparken, bazıları da zaman zaman eserlere eşlik etti.

30.08.2024 20:49
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Samsun'da, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığınca 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü kapsamında konser verildi.

Bando ekibi, kentteki bir alışveriş merkezi önünde konser programı düzenledi.

Katılımcılara müzik dinletisi sunan ekip, çeşitli marşlar ve eserler seslendirdi.

Bazı vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla kaydederken, bazıları da zaman zaman eserlere eşlik etti.

Kaynak: AA

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