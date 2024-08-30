Samsun\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri düzenlendi

Güncel

Samsun'da, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığınca 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü kapsamında konser verildi.

Bando ekibi, kentteki bir alışveriş merkezi önünde konser programı düzenledi.

Katılımcılara müzik dinletisi sunan ekip, çeşitli marşlar ve eserler seslendirdi.

Bazı vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla kaydederken, bazıları da zaman zaman eserlere eşlik etti.