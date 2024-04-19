Samsun\'da 36 Bin 280 Litre Sahte Bulaşık Deterjanı Ele Geçirildi

Kırgızistan Büyükelçisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ziyaret etti

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Büyükkılıç, Kazakbaev ve beraberindeki heyeti başkanlık giriş kapısında karşıladı. Ziyarette, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimi ve kardeşlik hukuku vurgulandı. Büyükkılıç, Kırgızistan'ın Kayseri'nin gelişimi için gösterdiği çabaları takdir etti. Kazakbaev ise Büyükkılıç'ın yerel seçimlerdeki başarısını kutladı ve Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkilerin iyiye gittiğini belirtti.