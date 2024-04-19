Samsun\'da 36 Bin 280 Litre Sahte Bulaşık Deterjanı Ele Geçirildi

Samsun'un Terme ilçesinde 36 bin 280 litre sahte bulaşık deterjanı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, ???????İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir iş yerinde sahte bulaşık deterjanı üretildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İş yeri ve deposunda yapılan aramada bidonlar halinde 36 bin 280 litre sahte bulaşık deterjanı bulundu.
Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
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