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Samsun'da 40 kişi yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da 40 kişi yakalandı

Samsun'da yapılan operasyonda, aranan ve hapis cezası bulunan 40 kişi yakalandı. Operasyonda çok sayıda silah ve kesici-delici alet ele geçirildi.

Samsun\'da 40 kişi yakalandı
19.12.2023 - 10:47,
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Samsun'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda 40 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda uyuşturucu ticareti yapmak, hırsızlık, kastan adam yaralama, resmi belgede sahtecilik ve bilişim suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da yer aldığı 40 kişi yakalandı, 4 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 38 kesici ve delici alet ele geçirildi.

Yakalananlar, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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