Samsun'da 432 Büyük Proje - Son Dakika
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Samsun'da 432 Büyük Proje

17.07.2025 17:40
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Samsun'da 102 milyar liralık yatırım bedeline sahip 432 proje üzerinde çalışmalar sürüyor.

Samsun'da yatırım bedeli 102 milyar 751 milyon lira olan 432 proje üzerinde çalışma yapıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde yürütülen çalışmaların ve projelerin değerlendirildiği 2025 yılı 3. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirildi.

Bu yılın ikinci dönem sonu itibarıyla Samsun'da 320'si yatırımcı kurum ve kuruluşlar, 112'si belediyeler tarafından yürütülen 432 proje bulunuyor.

İl genelinde genel ve özel bütçeli kuruluşlar ile belediyelerin yürüttüğü projelerden 84'ü ikinci dönem sonu itibarıyla tamamlandı, 258'i ise devam ediyor.

Bu kapsamda ulaşım ve altyapı yatırımları 27 milyar lira, baraj ve sulama projeleri 51 milyar lira, Samsun Şehir Hastanesi 7,5 milyar lira proje bedeline sahip.

Tarım ve Orman Bakanlığının 255 milyon liralık kredi ve hibe desteğiyle 1194 dekar alanda kurulan ve üretime başlayan Samsun Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi'nin ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira katkı sunması ve yaklaşık 1500 kişiye istihdam sağlaması hedefleniyor.

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) tarafından 2 milyar liralık yatırımla hayata geçirilecek Samsun Üretim Kampüsü'nde Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu stratejik ürünler, yerli ve milli imkanlarla üretilecek.

Havza Organize Sanayi Bölgesini (OSB) Samsun Limanına demir yoluyla bağlayacak 682 milyon liralık hattın yapım projesi, Lojistik Koordinasyon İcra Kurulu tarafından kabul edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak ve rekabet gücünü artırmak amacıyla hazırlanan ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından yürütülecek "Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı" ile Samsun'da stratejik sektörler olarak silah ve parça üretimi, akıllı filtre sistemleri, ticari araç aksamları ve tıbbi cihaz üretilecek.

Samsun Lojistik Merkezinin hizmet kapasitesini artırmak ve demir yolu entegrasyonunu sağlamak amacıyla 65 milyon lira bütçeli yeni proje hayata geçirilecek. OKA tarafından Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen projeyle merkeze 5 bin metrekarelik dökme yük deposu ve konveyör bant sistemi kurulacak.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, samsun, Finans, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da 432 Büyük Proje - Son Dakika

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