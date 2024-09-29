Samsun'da 435 kg Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da 435 kg Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Samsun\'da 435 kg Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Samsun'da bir otomobilde 435 kg kaçak tütün bulundu, sürücü A.B. gözaltına alındı.

29.09.2024 15:29
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SAMSUN'un İlkadım ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan otomobilde yapılan aramalarda 435 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili otomobil sürücüsü A.B. (40), gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalarda, kent girişindeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramalarda, 435 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü A.B. hakkında 'Kaçakçılıkla mücadele ve karayolları trafik kanununa muhalefet' suçundan işlem başlatıldı.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: DHA

Kaçakçılıkla Mücadele, Kaçakçılık, Otomobil, Güvenlik, İlkadım, 3-sayfa, Güncel, Samsun, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da 435 kg Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika

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