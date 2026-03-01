Samsun'un İlkadım ilçesinde 70 litre etil alkol ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak ve sahte alkollü içkiyle mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 70 litre etil alkol ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 1 zanlı, emniyete götürüldü.
Samsun'da 70 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
