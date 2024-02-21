Samsun'da ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Samsun'da ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti

Samsun\'da ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde budama yapmak için ağaca çıkan Davut Yılmaz, dengesini kaybederek zemine düştü. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Yılmaz, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

21.02.2024 18:55
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Irmaksırtı Mahallesi'nde budamak için bahçesindeki ağaca çıkan Davut Yılmaz (59), dengesini kaybederek zemine düştü.

Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Yılmaz, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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