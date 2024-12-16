Samsun'da Akaryakıt İstasyonunda Minibüs Yangını - Son Dakika
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Samsun'da Akaryakıt İstasyonunda Minibüs Yangını

Samsun\'da Akaryakıt İstasyonunda Minibüs Yangını

Samsun'un Atakum ilçesinde bir akaryakıt istasyonuna gelen minibüsün motor kısmı alev aldı. İstasyon görevlileri yangın tüpü kullanarak alevleri söndürdü. Olay, çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

16.12.2024 21:58  Güncelleme: 21:59
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SAMSUN'un Atakum ilçesindeki bir akaryakıt istasyonuna gelen minibüsün motor kısmı alev alarak yanmaya başladı. İstasyon görevlilerinin yangın tüpüyle alevleri söndürdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, bu akşam saat 18.30 sıralarında Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Seyir halindeyken minibüsün motor kısmından dumanlar çıktığını fark eden sürücü aracı akaryakıt istasyonuna çekerek yardım istedi. İstasyon görevlileri, yangın tüpüyle alevleri söndürdü. O anları bir vatandaş cep telefonu ile kaydetti. Görüntülerde akaryakıt istasyonuna gelen minibüsü istasyon görevlilerinin yangın tüpüyle alevi söndürmesi yer aldı.

Kaynak: DHA

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