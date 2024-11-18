Samsun\'da Akraba Cinayeti: Tartışma Sonrası Tabancayla Vuruldu

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Samsun'un Atakum ilçesinde tartıştığı alt kattaki Kani Timur Ünal'ı tabancayla dizinden vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan B.K., olayı ihbar eden B.Ö. ve A.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

B.K.'nin 7 yıl önce 'Kasten öldürmeye iştirak' suçundan cezaevine girdiği, bir süre önce açığa alındığı ve izinde olduğu belirtildi. Hayatını kaybeden Kani Timur Ünal ile cinayeti işleyen B.K.'nin akraba olduğu öğrenildi.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,