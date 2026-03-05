Samsun'da Altyapı Yatırımı Başlatıldı - Son Dakika
Samsun'da Altyapı Yatırımı Başlatıldı

Samsun\'da Altyapı Yatırımı Başlatıldı
05.03.2026 14:28
SASKİ, İlkadım'da 153 milyon lira bütçeli atık su kolektör hattı inşaatına başladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğünce, şehir merkezinin atık su yükünü taşıyan ana hatta yönelik altyapı yatırımı başlatıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İlkadım ilçesinde hayata geçirilecek Atık Su Kolektör Hattı İnşaatı'nın sözleşme bedeli 153 milyon 614 bin 441 lira.

Toplam 2 bin 433 metre uzunluğunda ve 2 bin milimetre çapında betonarme borulardan oluşacak hattın 180 gün içinde tamamlanması planlanıyor. Proje ile şehir merkezinin ana atık su taşıyıcı sisteminin güçlendirilerek uzun yıllar hizmet verecek modern ve yüksek kapasiteli bir altyapı oluşturulması hedefleniyor.

Çalışmalar, Mert Irmağı kenarındaki Atık Su Terfi Merkezi (TM1) noktasından başlatıldı, hattın şehir merkezinde Samsun Devlet Opera ve Balesi önünde sona ermesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, altyapının şehirlerin görünmeyen ancak en hayati yatırımlarından biri olduğunu belirterek, "Samsun'umuz büyüyor, gelişiyor. Biz de bu büyümeyi güçlü ve sürdürülebilir bir altyapıyla desteklemek zorundayız. İlkadım'da başlattığımız bu kolektör hattı, şehir merkezimizin ana taşıyıcı damarını güçlendirecek stratejik bir yatırımdır." ifadelerini kullandı.

Doğan, planlı ve uzun vadeli çözümler ürettiklerini vurgulayarak, altyapı güçlendirilmeden üstyapıda kalıcı başarının sağlanamayacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İlkadım, Samsun, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Altyapı Yatırımı Başlatıldı - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Samsun'da Altyapı Yatırımı Başlatıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.