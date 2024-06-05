Samsun'da Anaokulu Öğrencileri Atık Malzemelerden Kostüm Defilesi Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Samsun'da Anaokulu Öğrencileri Atık Malzemelerden Kostüm Defilesi Gerçekleştirdi

Samsun\'da Anaokulu Öğrencileri Atık Malzemelerden Kostüm Defilesi Gerçekleştirdi

Samsun'da Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Nene Hatun Anaokulu öğrencileri, aileleriyle birlikte atık malzemelerden tasarladıkları kostümlerle defile düzenledi. Folyo, su şişesi, kullanılmış poşet, karton, plastik, gazete gibi atıklardan yapılan kostümlerle asker, robot, astronot ve çizgi film kahramanları canlandırıldı. Etkinlikle çocuklara geri dönüşümün önemi anlatılarak atık maddelerin çevreye ve ekonomiye kazandırılabileceği bilinci aşılandı.

05.06.2024 12:41
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Samsun'da, Türkiye Çevre Haftası kapsamında anaokulu öğrencileri, aileleriyle atık malzemelerden hazırladıkları kostümlerle defile gerçekleştirdi.

Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün organizesinde çeşitli kurum ve çevre derneklerinin iş birliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

Bu kapsamda Nene Hatun Anaokulu 3-4 yaş grubu öğrencileri, atık malzemelerden tasarlanan kostümlerle defile sundu.

Anaokulu öğrencileri, ebeveynleri ve öğretmenleriyle folyo, su şişesi, kullanılmış poşet, karton, plastik, gazete, etkinliklerde kullanılan kağıtlar gibi atıklardan asker, robot, astronot ve çizgi film kahramanlarının kostümlerini tasarladı.

Nene Hatun Anaokulu Müdür Yardımcısı Gökhan Akar, AA muahabirine, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Geri Dönüşen Şehir Samsun Projesi" kapsamında defile düzenlediklerini söyledi.

Geri dönüşümü çocuklara aşılamak amacıyla etkinliği yaptıklarını belirten Akar, "Atık maddelerin çevreye ve ekonomiye kazandırılmasının önemini, her atık maddenin çöp olmadığını, geri dönüştürerek tekrar kullanabileceğimizi öğrencilere aktardık. Çöp poşetleri, pipetler, etkinliklerde kullanılan kağıtlar, pet şişeler gibi atık maddeleri kullanarak doğaya kazandırılabileceği bilgisini öğrencilerimize verdik." dedi.

Kaynak: AA

Nene Hatun, Plastik, Türkiye, Samsun, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Anaokulu Öğrencileri Atık Malzemelerden Kostüm Defilesi Gerçekleştirdi - Son Dakika

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