Samsun'da Aranan 32 Kişi Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Samsun'da Aranan 32 Kişi Yakalandı

Samsun\'da Aranan 32 Kişi Yakalandı

Samsun'da gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu suçlarından aranan 32 kişi yakalandı. Operasyonda, 382 sentetik ecza hapı, 54,22 gram sentetik uyuşturucu, 14,90 gram esrar, 2 hassas terazi ve 7 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

14.02.2024 13:27  Güncelleme: 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da gerçekleştirilen operasyonda aranan 32 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, uyuşturucu kullanma suçundan 2 yıl 4 ay ile uyuşturucu satışı yapmak suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de yer aldığı 32 kişi yakalandı.

Ekipler, 382 sentetik ecza hapı, 54,22 gram sentetik uyuşturucu, 14,90 gram esrar, 2 hassas terazi ve 7 uyuşturucu kullanım aparatı da ele geçirdi.

Kaynak: AA

Operasyon, Samsun, Suç, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Aranan 32 Kişi Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 15:07:43. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Aranan 32 Kişi Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement