Samsun'da Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Genç Tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Genç Tutuklandı

Samsun\'da Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Genç Tutuklandı

Bafra'da tartıştığı arkadaşı Özcan Kocatepe'yi göğsünden bıçaklayarak öldüren Efe Demir tutuklandı. Olay sonrası ağır yaralanan Kocatepe, hastanede hayatını kaybetti.

05.01.2025 13:26  Güncelleme: 13:27
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SAMSUN'da tartıştığı arkadaşı Özcan Kocatepe'yi (20) göğsünden bıçaklayarak öldüren Efe Demir (20), tutuklandı.

Olay, 3 Ocak'ta akşam saatlerinde Bafra ilçesi Emirefendi Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Özcan Kocatepe ile arkadaşı Efe Demir arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu Efe Demir, Kocatepe'yi göğsünden bıçakladı. Şüpheli, arkadaşını bıçakladıktan sonra çevredekiler ile birlikte yardım etmeye çalıştı, ardından da kaçtı. Ağır yaralanan Kocatepe, çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özcan Kocatepe, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şüpheli olaydan kısa süre sonra yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Efe Demir, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA

Politika, Cinayet, 3-sayfa, Samsun, Güncel, Hukuk, Bafra, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Genç Tutuklandı - Son Dakika

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