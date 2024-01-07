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Samsun'da arkadaşlarının evini kırıp darbeden şüpheliler tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da arkadaşlarının evini kırıp darbeden şüpheliler tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde tartıştığı arkadaşlarının evinin kapısını kırıp içeri giren ve darbeden sonra televizyon, bisiklet ve telefonu çalan 4 şüpheli tutuklandı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Cinayet Bürosu ekipleri, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı ve adliyeye sevk etti. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Samsun\'da arkadaşlarının evini kırıp darbeden şüpheliler tutuklandı
07.01.2024 - 15:55,
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SAMSUN'un İlkadım ilçesinde tartıştığı arkadaşlarının evinin kapısını kırıp, darbettikten sonra televizyon, bisiklet ve telefonu alan 4 şüpheli tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Dr. Kamil Caddesi'nde 3 gün önce meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Taha Arlı (22), yeğeni Ahmet Can Arlı (20), Vural Kılıç (21) ve Suriye uyruklu A.A.(15) tartıştığı arkadaşlarının evinin kapısını kırıp içeri girdi. Şüpheliler, evde bulunan Y.A.Ö.(16), C.A.G.(17) ve Z.S.K.(17) isimli kızı sopayla darbedip, buradaki bisiklet, televizyon ve telefonu alarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Bürosu ekipleri, Suriye uyruklu A.A.'yı evden alınan televizyon ile birlikte yakalayarak gözaltına alındı. Dün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma devamında, Ahmet Taha Arlı Atakum'da, Vural Kılıç ve Ahmet Can Arlı ise İlkadım ilçesinde çaldıkları bisikletle yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Samsun'da arkadaşlarının evini kırıp darbeden şüpheliler tutuklandı - Son Dakika
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