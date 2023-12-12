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Samsun'da Asayiş Uygulamalarında 3 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da Asayiş Uygulamalarında 3 Kişi Yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında, kasten öldürme suçundan aranan bir kişi ile kaçakçılık operasyonunda 7 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi. Ayrıca, şok asayiş narkotik uygulamasında bir araçta radar tespit cihazı bulundu.

Samsun\'da Asayiş Uygulamalarında 3 Kişi Yakalandı
12.12.2023 - 10:07,
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Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerinde düzenlenen asayiş uygulamalarında 3 kişi yakaladı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinde yapılan denetimde, kasten öldürme suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Osman K. yakalandı.

Osman K, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise yaptıkları operasyonda 7 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirdi, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Yakakent ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de şok asayiş narkotik uygulaması kapsamında gözaltına aldıkları şüphelinin aracında radar tespit cihazı buldu.

Kaynak: AA
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Samsun Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, İlkadım, Ceza, Kaçakçılık, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Asayiş Uygulamalarında 3 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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