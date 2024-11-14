Samsun\'da ATM\'de vurulan Ali G. ağır yaralı

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SAMSUN'un Atakum ilçesinde kimliği belirsiz 3 kişi tarafından bir bankaya ait ATM'de işlem yaptığı sırada boynundan tabancayla vurulan Ali G., ağır yaralandı.

Olay, Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Ali G., bir bankaya ait ATM'de işlem yaptığı sırada kimliği belirsiz 3 kişi tarafından boynundan tabancayla vuruldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Ali G.'nin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.