Samsun'da Bafra Ovası'nda İlk Karpuz Fideleri Toprakla Buluştu - Son Dakika
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Samsun'da Bafra Ovası'nda İlk Karpuz Fideleri Toprakla Buluştu

Samsun\'da Bafra Ovası\'nda İlk Karpuz Fideleri Toprakla Buluştu

Samsun'un Bafra ilçesinde, Bafra Ovası'nda karpuz üretimi için ilk fideler toprakla buluşturuldu. Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, bölgede sebze üretiminin yapıldığı 350 bin dekar alanda karpuzun kavundan daha maliyetli bir ürün olduğunu belirtti. Tosuner, çiftçilere girdi maliyetlerinde destek verilmesini isteyerek, Türkiye'nin tüm gıdalarını üretecek araziye sahip olduklarını ifade etti. Karpuz ve kavunun hasadının temmuz ve ağustos aylarında yapılacağı bilgisini veren çiftçiler, sağlıklı ve huzurlu bir hasat diledi.

04.05.2024 12:43  Güncelleme: 12:45
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Samsun'da, Bafra Ovası'nda ilk karpuz fideleri, toprakla buluşturuldu.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, Bafra Ovası'nda 350 bin dekar alanda sebze üretimi yapıldığını söyledi.

Karpuzun kavundan daha maliyetli bir ürün olduğunu belirten Tosuner, "İşçisi, naylon örtüsü, fidesi, ilacı, gübresi, damlama sulaması derken maliyetler yükseliyor. Dekar başına maliyeti 13 ila 15 bin lirayı buluyor." dedi.

Bafra Ovası'nda yaklaşık 120 bin dekar alanda kavun, karpuz ve yaz sebzelerinin üretileceğini anlatan Tosuner, "Çiftçilerin en büyük desteği girdi maliyetlerinde, sınırsız destek verilmesini istiyoruz. 85 milyon nüfuslu Türkiye'nin tüketeceği tüm gıdaları üretecek araziye sahibiz." ifadesini kullandı.

Tosuner, kavun ve karpuzun hava şartlarına bağlı bir ürün olduğuna dikkati çekerek, "Adana Çukurova'dan sonra karpuz ekiminde ikinci ovayız. Toprakla buluşan kavun ve karpuzun hasadı, temmuz ve ağustos aylarında yapılacak. Kavun biraz daha erken çıkıyor. Haziran ve ağustos aylarında havaların iyi olmasını diliyorum." diye konuştu.

Şeyhören Mahallesi'nde çiftçilik yapan İsmail Gedik, mayıs ayı itibarıyla karpuz fidesi diktiklerini dile getirerek, "Ağustos ayında inşallah hasadımızı yapacağız. 90 günde karpuzu büyütüp halka sunacağız. Çiftçimize sağlıklı ve huzurlu bir hasat temenni ederim." dedi.

İşçi Zekiye Kılıç, günlük bin lira kazandıklarını anlatarak, "Akşam tarladan çıktığımızda paramızı alıyoruz. Çalışmayı seviyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Bafra Ovası'nda İlk Karpuz Fideleri Toprakla Buluştu - Son Dakika

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