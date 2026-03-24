Samsun'da Bağımlılıkla Mücadele Projesi Başlatıldı
Samsun'da Bağımlılıkla Mücadele Projesi Başlatıldı

Samsun\'da Bağımlılıkla Mücadele Projesi Başlatıldı
24.03.2026 15:59
Samsun'da 'Bağımlılığa Karşı Sahadayız' projesi Valilik ve kurumlar tarafından imzalanan protokolle hayata geçirildi.

Samsun'da bağımlılıkla mücadele kapsamında hayata geçirilecek "Bağımlılığa Karşı Sahadayız" projesi için Valilik ve ilgili kurumlar işbirliği protokolü imzaladı.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Samsun Valiliği Toplantı Salonu'nda Vali Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirildi.

Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde, Yeşilay Samsun Şubesi ile Yeşilay Spor Kulübünün koordinasyonunda yürütülecek proje için protokol imzalandı.

Projede, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, kaymakamlıklar, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, ilçe belediyeleri, İl Müftülüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Kızılay, Yeşilay, Yeşilay Spor Kulübü ve İHH paydaş olarak yer alacak.

Proje kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile ailelerine yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimleri ve çocuk şenlikleri düzenlenecek. İlk uygulama ise Alaçam ilçesinde yapılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliğiyle yürütülecek çalışma ile toplumun farklı kesimlerine ulaşılması ve ilçe genelinde bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, toplantıda yaptığı konuşmada, projeyle ilçelerde toplumun tüm kesimlerine ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, "Bağımlılıkla mücadele kapsamında bir ilçeye girdiğimiz zaman öğrencilere, esnafa, sağlık çalışanlarına, avukatlara kadar ilçenin bütün dinamiklerine dokunmak istiyoruz." dedi.

Güneş, kamu kurum ve kuruluşlarıyla sahada ortak çalışma yürütüleceğini ifade ederek, "Protokol ile birlikte, kamu kurum kuruluşlarımızla proje paydaşımız sahaya indiğimiz zaman inşallah hep beraber bütün kamu kuruluşlarımızla birlikte çalışmayı yürüteceğiz." diye konuştu.

İlkokul ve ortaokul öğrencilerine teknoloji bağımlılığı konusunda da eğitim verileceğini anlatan Güneş, "Aile ve Sosyal Hizmetler ile Gençlik ve Spor uzmanlarımızla birlikte lise öğrencilerimize de bağımlılıkla ilgili bütün detayları anlatan sunumlarımızı gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Esnaf ziyaretleri de yapılacağını aktaran Güneş, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile birlikte hazırladığımız dokümanlarımızı esnaflarımıza dağıtacağız. Bütün kurumlarımızın bağımlılıkla mücadelede yapmış olduğu hizmetler olacak. Sağlık çalışanları, avukatlar ve din görevlilerine yönelik ziyaretler olacak. Bir ilçeye girdiğimiz zaman bir hafta 10 gün komple bütün bilgilendirmeleri yapacağız. Günün sonunda da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün koordinasyonunda büyük bir gençlik festivali gerçekleştireceğiz."

Toplantıya, Vali Tavlı'nın yanı sıra Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, kurum müdürleri ve ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

Samsun Valiliği, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Bağımlılıkla Mücadele Projesi Başlatıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Samsun'da Bağımlılıkla Mücadele Projesi Başlatıldı - Son Dakika
