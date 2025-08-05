Samsun\'da Balkonda Tartışma Kanlı Bitti

SAMSUN'un Salıpazarı ilçesinde evin balkonunda tartıştığı Taner Deniz (30) ve Tarık Acar'ı (34) tabancayla vurarak öldüren Erol A. (41), adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Salıpazarı ilçesi Konakören Mahallesi'nde meydana geldi. Evin balkonunda oturan Erol A., Taner Deniz ve Tarık Acar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Erol A., tabancayla Taner Deniz ile Tarık Acar'ı vurup kaçtı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Deniz ve Acar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Erol A., bir süre sonra suç aleti tabancayla birlikte Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, 2 kişiyi vurduğunu söyledi. Gözaltına alınan Erol A., jandarmaya teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Erol A., adliyeye sevk edildi.