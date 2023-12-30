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Samsun'da Bankacılık Kariyerinden Seramik Atölyesine Geçiş Yapan Kadın - Son Dakika
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Samsun'da Bankacılık Kariyerinden Seramik Atölyesine Geçiş Yapan Kadın

Samsun'da bankacılık sektöründe çalışan Elif Kırbaş, hobisini mesleğe dönüştürerek açtığı seramik atölyesinde kadınlara seramik yapımını öğretiyor. Kırbaş, stresli bir iş hayatından seramikle uğraşmanın rahatlatıcı etkisini fark ederek bankacılığı bırakmış ve atölyesini açmıştır. Atölyesinde seramik ürünler üreten ve kadınlara kurslar veren Kırbaş, çamurla uğraşmanın insanların enerjisine iyi geldiğini belirtmektedir. Samsun Büyükşehir Belediyesi ise kadınlara yönelik birçok kurs düzenleyerek onların hayatına dokunmaya çalışmaktadır.

Samsun\'da Bankacılık Kariyerinden Seramik Atölyesine Geçiş Yapan Kadın
30.12.2023 - 11:18,
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Samsun'da on yılı aşkın süre bankacılık sektöründe çalışan 41 yaşındaki Elif Kırbaş, hobisini mesleğe dönüştürerek açtığı atölyede kadınlara seramik yapımını öğretiyor.

Bir bankada 12 yıl görev yapan bir çocuk annesi Kırbaş, Kovid-19 salgını döneminde evinde seramik çalışmalarına başladı.

Hat ve tezhibe ilgisi olan Kırbaş, boş vakitlerinde katıldığı workshoplarla ve Samsun Büyükşehir Belediyesinin açtığı kurslarla bu alanda kendisini geliştirdi.

Para yerine çamurla uğraşmanın kendisine daha iyi geldiğine karar veren ve 2,5 yıl önce bankacılığı bırakan Kırbaş, dört ay önce de atölyesini açtı.

Elif Kırbaş, AA muhabirine, stresli bir iş hayatı olduğunu ve seramikle uğraşırken bu stresinin azaldığını fark ettiğini söyledi.

Bir atölye açarak burada seramik ürünler üreterek sattığını ayrıca kadınlara seramik yapımını öğrettiğini anlatan Kırbaş, ilgiden memnun olduğunu dile getirdi.

Seramikten tabaklar, fincanlar ve çeşitli süs eşyaları yaptıklarını aktaran Kırbaş, şunları dile getirdi:

"İnsanlar buraya stresi boşaltmak için geliyorlar. Bense stresin tam ortasında 12 yıl kadar çalıştım. Aktif olarak sürekli bir yerlere koşuşturuyordum. Sanki ben değil zaman beni yaşıyor gibiydi. Ondan kurtulmanın verdiği rahatlık hissini anlatamam. Çok mutluyum. Öncesinde her ay bir net maaşım geleceği için belki de savruk yaşıyordum. Şimdi her ay ne kazanacağımı bir bakıma kendim belirlemeye çalıştığım için daha minimal ama daha huzurlu yaşıyorum. O da beni çok mutlu ediyor."

"Çamur insanın enerjisine iyi gelen bir şey"

Sosyal medya ve satış kanallarında aboneliklerle sesini duyurduğunu şimdi çalışan ve ev hanımı onlarca kadına kurslar verdiğini ifade eden Kırbaş, "Workshop etkinlikleriyle başladım sürece. Daha çok çalışan kesim workshopa talep gösteriyor. İnsanlar hafta içinde sürekli bir yoğunluk içindeler, çamurla o stresi atıyorlar. Çamur insanın enerjisine iyi gelen bir şey. Bundan faydalanıp o enerjiyi boşaltıyorlar. Sanırım kafaları boşalıyor." diye konuştu.

Kırbaş, insanların yaşları ilerledi diye hayallerinden vazgeçmemeleri, mutlu olacakları şeyleri yapmak için vakit geçirmeden harekete geçmeleri gerektiğini ifade ederek, şunları aktardı:

"İnsanın ruhunun ve fikrinin yaşının olmadığını keşfettim. Yorulmayın, çabalamaya devam edin. Kadınlar üreterek varlar. Evimizde de üretiyoruz dışarıda da üretiyoruz. Bir kadının hayatı aslında sürekli üreterek geçiyor. O yüzden kendilerinden vazgeçmesinler, kendilerinden vazgeçmediklerinde her şeyi elde edebilirler."

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın Aile Birim Sorumlusu Canan Sevim ise kadınlara yönelik birçok kurs yürüttüklerini söyledi.

Kadınların hayatına her alanda dokunmaya çalıştıklarını dile getiren Sevim, "Kadınlarımızın her zaman yanındayız. 2023 yılında 25 kursa 650 kursiyerimiz devam etti. Belgeli kurslarımız var. El becerileri ve meslek edindirme kurslarımızda kursiyer ve hocalarımız atölyelerini açarak hayata devam edebiliyorlar. Aynı zamanda bizden belge alıp tekrar bizde usta öğretici olarak başlayabiliyorlar. Elif Hanım da bizden kurs alarak kendi atölyesini kurdu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Samsun'da Bankacılık Kariyerinden Seramik Atölyesine Geçiş Yapan Kadın - Son Dakika
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