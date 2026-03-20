Samsun\'da Bayramlaşma Programı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt ve Belediye Başkanı Refaettin Karaca'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Kula, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Minuz, MHP İlçe Başkanı Hakan Düzenli, BBP İlçe Başkanı Mehmet Candan, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Program, protokol üyeleri ile vatandaşların bayramlaşmasının ardından sona erdi.

Programın ardından Kaymakam Beyazıt ve Belediye Başkanı Karaca, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Devlet Hastanesi ve İtfaiye Amirliğini ziyaret ederek, görevleri başındaki personelle bayramlaştı.