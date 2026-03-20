Samsun'da Bayramlaşma Programı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da Bayramlaşma Programı

20.03.2026 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt ve Belediye Başkanı Refaettin Karaca'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Kula, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Minuz, MHP İlçe Başkanı Hakan Düzenli, BBP İlçe Başkanı Mehmet Candan, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Program, protokol üyeleri ile vatandaşların bayramlaşmasının ardından sona erdi.

Programın ardından Kaymakam Beyazıt ve Belediye Başkanı Karaca, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Devlet Hastanesi ve İtfaiye Amirliğini ziyaret ederek, görevleri başındaki personelle bayramlaştı.

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Salıpazarı, Samsun, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.