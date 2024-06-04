Samsun'da Bekçi Heimlich Manevrasıyla Çocuğu Kurtardı - Son Dakika
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Samsun'da Bekçi Heimlich Manevrasıyla Çocuğu Kurtardı

Samsun\'da Bekçi Heimlich Manevrasıyla Çocuğu Kurtardı

Samsun'da bir restoranda yemek yiyen 13 yaşındaki kız çocuğunun boğazına lokma takılınca, çarşı ve mahalle bekçisi Özkan Topsakal Heimlich manevrasıyla müdahale etti. Topsakal'ın müdahalesiyle çocuk rahat nefes almaya başladı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

04.06.2024 14:33
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Samsun'da yemek yerken boğazına lokma takılan çocuk, çarşı ve mahalle bekçisinin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

Merkez İlkadım ilçesi 56'lar mevkisindeki bir restoranda yemek yiyen 13 yaşındaki kız çocuğu E.G'nin lokma boğazına takıldı.

Ayağa kalkan çocuğa yanındakiler yardım etmeye çalıştı. O sırada bölgeden geçen İlkadım Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı ve mahalle bekçisi Özkan Topsakal, çocuğun nefes almakta zorluk çektiğini görmesi üzerine Heimlich manevrasıyla müdahalede bulundu.

Topsakal, yaptığı müdahalenin ardından E.G'nin rahat nefes almasını sağladı.

Bekçinin E.G'ye müdahale ettiği anlar, restoranın güvenlik kamerasına yansıdı.

Topsakal, gazetecilere yaptığı açıklamada, 56'lar bölgesinde devriye görevi yaptıkları sırada restorandan çığlıkların gelmesi üzere müdahale ettiklerini söyledi.

Olayın yaşandığı bölgede devriye halinde olduklarını belirten Topsakal, "Bizim yakın olmamız sebebiyle o sesi duyduktan sonra çiğ köfte dükkanının içine girdiğimizde arkadaşlarımızla beraber 13-14 yaşlarında bir kız çocuğunun nefesinin tamamen tıkandığını, nefes alamadığını gördük. Bu esnada kontrol ettiğimde tamamen gözlerinin de dönmek üzere olduğunu, bilincini kaybetmek üzere olduğunu hissettik. Emniyet teşkilatımızın da verdiği eğitimler sayesinde Hemlich manevrası uygulamaya kararı verdik. Bu şekilde de üçüncü baskıda nefes borusundaki cismi çıkardı. Daha sonrasında tansiyonunun yerine gelmesini bekledik. Hayati tehlikesi de geçtikten sonra kız çocuğumuzu hayata döndürdük." dedi.

Kaynak: AA

Samsun, Çocuk, Güvenlik, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Bekçi Heimlich Manevrasıyla Çocuğu Kurtardı - Son Dakika

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