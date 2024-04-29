Samsun\'da Bir Kişi Gönül İlişkisi Olduğu Kadını Silahla Öldürdü

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Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişi, gönül ilişkisi olduğu kadını silahla vurarak öldürdü.

Körfez Mahallesi 5078 Sokak'taki bir apartmanda Ertuğrul T. (39) ile, birlikte olduğu Gülcan Güneş (44) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ertuğrul T, silahla ateş ederek Gülcan Güneş'i vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler ağır yaralanan Güneş'in, olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaçan şüpheli, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.