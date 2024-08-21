Samsun\'da Boşanma Aşamasındaki Kadını Bıçakla Yaralayan Şüpheli Yakalandı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde tartıştığı boşanma aşamasındaki karısını bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Selahiye Mahallesi'nde Özge E. (33) ile boşanma aşamasındaki eşi G.E. (44) arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından G.E, Özge E'yi bıçakla yaraladı.

Sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaçan şüpheli ise suç aletiyle polis ekiplerince yakalandı.