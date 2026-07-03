Samsun'da Cankurtaran Tatbikatı

Samsun'da boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan cankurtaran ekibi, denizde tatbikat gerçekleştirdi.

Atakum sahilinde düzenlenen tatbikatta senaryo gereği denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren bir kişiyi sudan çıkarmak için harekete geçen cankurtaranlar, botla olay yerine gitti.

Cankurtaranlar, boğulma tehlikesi geçiren kişiyi botla sahile ulaştırdıktan sonra sedyeye alarak ambulansa taşıdı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki cankurtaran ekibinin sorumlusu Tolga Çekağa, basın mensuplarına, kentin mavi bayraklı 19 plaja sahip olduğunu söyledi.

Kesintisiz 30 kilometrelik sahil bandında 110 cankurtaranın göreve başladığını belirten Çekağa, "Havaların ısınmasıyla sahillerde cankurtaranlar görev yapmaya başladı. Sahil bandından cankurtaranlarımızla 9 ATV aracı, 8 kurtarma botu, 2 jetski ve bir de kurtarma dronu ile faaliyet gösteriyoruz." dedi.

Çekağa, geçen yıl 480 boğulma vakasına müdahale ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu yıl da 1 Haziran'dan 3 Temmuz'a kadar 58 vakaya müdahalede bulunduk. Vatandaşlarımızdan isteğimiz şudur. Herkes rip akıntısına kapılabilir ancak rip akıntısı gelip geçici bir durumdur. Bunun için cankurtaran olan bölgelerde denize girmelidirler. Rip akıntısına kapılan kişiler panik yapmamalıdır. Kurtulmak için dikey değil, paralel yüzme yaparak bu akıntıdan kurtulabilirler."