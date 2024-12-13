Samsun\'da Çatı Yangını

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Orta Mahalle Hüsnübey Caddesi'ndeki 5 katlı Barış Apartmanı'nın çatısından yükselen dumanları görenler, itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Bacadan çıkan kıvılcımların çatıya sıçraması nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Yangın sonucu çatıda hasar oluştu.
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