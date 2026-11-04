Samsun'da çatıda yakalanan makak maymunu sağlıklı bulundu, uygun alana gönderilecek - Son Dakika
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Samsun'da çatıda yakalanan makak maymunu sağlıklı bulundu, uygun alana gönderilecek

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Samsun\'da çatıda yakalanan makak maymunu sağlıklı bulundu, uygun alana gönderilecek
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Samsun'un İlkadım ilçesinde çatıda yakalanan makak maymunu, OMÜ Hayvan Hastanesi'ndeki kontrolünde sağlıklı bulundu. Dr. Can Nacar, egzotik türün bakımının yasal olmadığını, hayvanın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce uygun alana transfer edileceğini söyledi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir binanın çatısında yakalanan maymunun, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde yapılan kontrolünde sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

OMÜ Yabani Hayvan Hastalıkları ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Can Nacar, gazetecilere, maymunun herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığını vurguladı.

Maymunun ülkeye kaçak yollarla sokulduğunun değerlendirildiğini belirten Nacar, "Herhangi bir sahiplendirme işlemi söz konusu değil. İlk muayenelerinde herhangi bir olumsuz sonuç yok. Makak cinsi olarak tabir edilen bir maymun bu. Ülkemizin doğal yaban ortamında yaşayan bir tür değil, egzotik bir tür olarak geçiyor. Ülkemizde bakımı yasal olarak söz konusu değil." dedi.

Nacar, ülkeye bu tür hayvanların sokulmasının cezai işleme tabi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu tarz hayvanların bulunmasında belli başlı prosedürler ve yaptırımlar var. O nedenle protokoller gereği milli parklarla, rektörlüğümüzle koordineli şekilde bu süreci yürütüyoruz. Burada mümkün olduğu kadar az süre tutmayı hedefliyoruz. O yüzden Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce organize edilen bir transfer sürecini gerçekleştireceğiz. Onların uygun gördüğü bir alana transfer işlemlerini sağlayacağız."

Samsun'da dün Kıran Mahallesi 1409. Sokak'ta binaların çatılarında maymun dolaştığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirilmiş, yakalanan hayvan Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilmişti.

Kaynak: AA
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