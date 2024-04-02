Samsun Çarşamba\'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sığırtmaç Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan F.M. ile M.A. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine F.M. yanında bulunan silahla ateş ederek M.A'yı yaraladı.
Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Gözaltına alınan zanlı, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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Amasya'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Amasya Otizm Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, Vali Yılmaz Doruk, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ve otizmli çocuklar bir araya geldi. Konuşmalarda, engelli bireylerin hayatın her alanında yer almalarını sağlamak için yapılan çalışmalar vurgulandı. Otizmli çocuklar spor gösterileri gerçekleştirdi ve mavi balonlar gökyüzüne bırakıldı.
Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, dolandırıcılık suçundan 12 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Şahıs adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı.
MHP temsilcileri Pınarbaşı'nda 141 sandık için, Yeniden Refah Partisi temsilcileri de Yahyalı'da 99 sandık için seçim sonuçlarına itiraz etti. İlçe Seçim Kurulları, parti temsilcilerinin itirazını karara bağlayacak. Pınarbaşı ilçesinde CHP adayı Deniz Yağan, MHP adayı Menduh Uzunluoğlu'nu geride bırakarak başkan seçilmişti. Yahyalı'da ise AK Parti adayı Esat Öztürk, Yeniden Refah Partisi adayı Veysel Ekinci'yi geçerek başkan seçilmişti.
Adana'da Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla yapılan etkinliklerde, polisler otizmli çocukları ziyaret ederek oyuncak dağıttı ve ekip aracına bindirdi. Etkinliğe Emniyet Müdürü, Milli Eğitim Müdürü ve otizmli çocukların aileleri de katıldı. Ayrıca, özel eğitim öğretmenleri iş yerlerini ziyaret ederek otizm farkındalığı için kitap ayracı hediye etti.
Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam, Çorum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, takımının en etkisiz ve verimsiz maçını oynadığını belirtti. Tam, rakiplerinin iyi bir çıkış yakaladığını ve puan almak istedikleri bir maç olduğunu söyledi.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Hacı Nebi Kelepircioğlu 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, Ramazan ayı dolayısıyla yardıma ihtiyacı olanlar için gıda kolileri hazırladı. İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu, minik öğrencilerin yardımını takdir ederek teşekkür etti.
Ankara Keçiörengücü teknik direktörü Tahsin Tam, Ahlatcı Çorum FK maçının takımın en etkisiz ve verimsiz maçı olduğunu söyledi. Ahlatcı Çorum FK Yardımcı Antrenörü Kenan Aşkan ise galibiyet serisini devam ettirmek istediklerini belirtti.
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