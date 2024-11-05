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Samsun'da Cinayet Cezası 15 Yıla İndi

Samsun\'da Cinayet Cezası 15 Yıla İndi

Murat Keskin, eşiyle mesajlaştığı için akrabası İbrahim Keskin'i öldürmekten 15 yıl hapis cezası aldı.

05.11.2024 19:40
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SAMSUN'un Salıpazarı ilçesinde eşiyle mesajlaştığı için aralarında husumet oluşan akrabası İbrahim Keskin'i (32) tabancayla vurarak öldüren Murat Keskin'e (45) verilen 25 yıl hapis cezası istinaf mahkemesince bozuldu. 'Haksız tahrik' indirimi yapılmadığı için bozulan kararın ardından bugün yeniden hakim karşısına çıkan sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 21 Nisan 2023'te Samsun'un Salıpazarı ilçesi Gökçeli Mahallesi'ndeki bir dönercinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Keskin, bir yakınıyla bayramın birinci günü yürüyüş yaptığı sırada, eşiyle mesajlaştığı için aralarında husumet bulunan akrabası Murat Keskin, karşısına çıktı. Tabancayla ateş açan Murat Keskin, İbrahim Keskin'i yaralayıp, yerde yattığı sırada da kafasına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince götürülen Salıpazarı Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra yakalanan şüpheli, tutuklanıp cezaevine gönderildi. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

CEZA 25 YILDAN 15 YILA İNDİ

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Davanın karar duruşmasında Murat Keskin, 'Kasten öldürmek' suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın avukatı Giray Güneş, istinaf mahkemesine itirazda bulundu.

İtirazı inceleyen Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, 'Maktulün, sanığın eşiyle telefon ile yoğun şekilde mesajlaştığının anlaşılması karşısında maktulden sanığa yönelen hukuka aykırı ve haksız tahrik içeren eylemlerin nitelik ve boyutuna göre 'Kasten öldürme' suçundan dolayı verilen cezadan asgari oranda indirim yapılması gerektiğini' gözeterek hükümlerin bozulmasına karar vererek dava dosyasını yerel mahkemeye gönderdi.

Dava bugün Çarşamba Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görüldü. Mahkeme heyeti, verilen 25 yıl hapis cezasını 15 yıla indirip, 'Ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan da 1 yıl 3 ay hapis ile bin lira para cezasına hükmetti.

Kaynak: DHA

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