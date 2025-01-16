Samsun'da Cinayet Sanığına 31 Yıl Hapis Cezası

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Samsun'un Bafra ilçesinde silahla ateş ederek bir kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 31 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bafra Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, evinin balkonundan silahla ateş ederek Ergün Mehmetcan Duman'ın (22) ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan Sabit Yavuz (63) ile taraf avukatları katıldı.

Yavuz, duruşmadaki son savunmasında, olay anında alkollü olduğunu, bu nedenle tam hatırlamadığını öne sürerek, yere ateş ettiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın "kasten öldürmek" suçundan 18 yıl, iki kişiye yönelik "öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl, "ruhsatsız silah" kullanmak suçundan da 1 yıl olmak üzere 31 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

İlçede geçen yıl 6 Ekim'de bir grup gence gürültü yaptıkları gerekçesiyle Sabit Yavuz tarafından tabancayla ateş edilmiş, grupta bulunan Ergün Mehmetcan Duman göğsüne isabet eden mermi sonucu yaşamını yitirmişti.

Gözaltına alınan Yavuz, tutuklanmıştı.