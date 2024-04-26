Samsun\'da Çocuk Trafik Parkı\'nda Minik Öğrencilere Uygulamalı Eğitim Verildi

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Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Çocuk Trafik Parkı'nda 15 minik öğrenci, uygulamalı eğitim aldı.

Çocuklara küçük yaşta trafik bilinci kazandırmak amacıyla oluşturulan Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda, Tekkeköy Kerimbey İlkokulu ve anasınıfı öğrencilerine eğitim verildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlendirilen trafik polisleri eşliğinde gerçekleştirilen eğitimde, minik öğrenciler trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrendi.

Çocuklar, trafik parkında trafik polisleri eşliğinde akülü arabaları sürerek pratik yapma fırsatı buldu. Trafik ışıklarında durmayı, yayalara yol vermeyi ve trafikteki temel kuralları uygulamalı olarak deneyimleyen öğrenciler, trafik bilincini daha iyi kavradı.