Samsun\'da Delege Seçiminde Kavga: Ayhan Abdik\'in Sağlık Durumu Ciddi

SAMSUN'da CHP Atakum İlçe Başkanlığı tarafından 3 gün önce düzenlenen mahalle delege seçiminde çıkan kavgada beyin kanaması geçiren Ayhan Abdik'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Abdik'in bugün öğleden sonra uyandırılmaya çalışılacağı belirtildi.

CHP Atakum İlçe Başkanlığı tarafından 16 Ağustos'ta düzenlenen Cumhuriyet Mahallesi'nin delege seçiminde kavga çıktı. Seçimin yapıldığı yerin dışında yaşanan kavgada, taraflar birbirine yumrukla saldırdı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kavgaya müdahale edip tarafları ayırdı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kavgada aldığı darbe sonucu beyin kanaması geçiren Ayhan Abdik, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyata alındı. Beyindeki kanaması durdurulan Abdik, yoğun bakıma kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, kavga karıştıkları öne sürülen B.K. (28) ve kardeşi S.K.'yi (25) 17 Ağustos'ta gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ağabey ve kardeşi dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Ayhan Abdik'in ise halen uyutulduğu, bugün öğleden sonra uyandırılmaya çalışılacağı fakat sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.