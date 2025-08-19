Samsun'da Delege Seçiminde Kavga: Ayhan Abdik'in Sağlık Durumu Ciddi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Samsun'da Delege Seçiminde Kavga: Ayhan Abdik'in Sağlık Durumu Ciddi

Samsun\'da Delege Seçiminde Kavga: Ayhan Abdik\'in Sağlık Durumu Ciddi
19.08.2025 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Atakum İlçe Başkanlığı'nın delege seçiminde çıkan kavgada beyin kanaması geçiren Abdik'in durumu ciddiyetini koruyor.

SAMSUN'da CHP Atakum İlçe Başkanlığı tarafından 3 gün önce düzenlenen mahalle delege seçiminde çıkan kavgada beyin kanaması geçiren Ayhan Abdik'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Abdik'in bugün öğleden sonra uyandırılmaya çalışılacağı belirtildi.

CHP Atakum İlçe Başkanlığı tarafından 16 Ağustos'ta düzenlenen Cumhuriyet Mahallesi'nin delege seçiminde kavga çıktı. Seçimin yapıldığı yerin dışında yaşanan kavgada, taraflar birbirine yumrukla saldırdı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kavgaya müdahale edip tarafları ayırdı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kavgada aldığı darbe sonucu beyin kanaması geçiren Ayhan Abdik, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyata alındı. Beyindeki kanaması durdurulan Abdik, yoğun bakıma kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, kavga karıştıkları öne sürülen B.K. (28) ve kardeşi S.K.'yi (25) 17 Ağustos'ta gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ağabey ve kardeşi dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Ayhan Abdik'in ise halen uyutulduğu, bugün öğleden sonra uyandırılmaya çalışılacağı fakat sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, Sağlık, Atakum, Samsun, Güncel, Kavga, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Delege Seçiminde Kavga: Ayhan Abdik'in Sağlık Durumu Ciddi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Kayserispor’dan Galatasaray’ı çıldırtacak karar Kayserispor'dan Galatasaray'ı çıldırtacak karar
Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12’ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12'ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar
Kaynanalar’ın ’Döndü’sü Defne Yalnız, 31 evinde nostaljik bir yaşam sürüyor Kaynanalar'ın 'Döndü'sü Defne Yalnız, 3+1 evinde nostaljik bir yaşam sürüyor
Oğuzhan Dalgakıran’ın ölümünde korkunç iddia Düştüğü yer görüntülendi Oğuzhan Dalgakıran'ın ölümünde korkunç iddia! Düştüğü yer görüntülendi
Metrelerce yüksekten düşen araç iki kişiye mezar oldu Metrelerce yüksekten düşen araç iki kişiye mezar oldu
Çiftlik sahibi çalışanının üzerine yetiştirdiği aslanı saldırttı Çiftlik sahibi çalışanının üzerine yetiştirdiği aslanı saldırttı
Alkollü sürücü, 9 aylık bebeği hayattan kopardı Alkollü sürücü, 9 aylık bebeği hayattan kopardı
Ünlülerin mücevhercisi Ersan Gülmez gözaltına alındı Ünlülerin mücevhercisi Ersan Gülmez gözaltına alındı
Peş peşe tetiğe basıp taksi şoförünü öldürdü Peş peşe tetiğe basıp taksi şoförünü öldürdü

12:41
Mersin’de Şehit Cenazesini Provoke Etmeye Çalışmış
Mersin'de Şehit Cenazesini Provoke Etmeye Çalışmış
11:47
Bahçeli, suç örgütü operasyonunda tutuklanan Selahattin Yılmaz’a sahip çıktı
Bahçeli, suç örgütü operasyonunda tutuklanan Selahattin Yılmaz'a sahip çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 12:51:39. #7.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Delege Seçiminde Kavga: Ayhan Abdik'in Sağlık Durumu Ciddi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.