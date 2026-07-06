Samsun'da Denize Girilmemesi İçin Uyarılar Artırıldı - Son Dakika
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Samsun'da Denize Girilmemesi İçin Uyarılar Artırıldı

Samsun\'da Denize Girilmemesi İçin Uyarılar Artırıldı
06.07.2026 17:48
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Olumsuz hava koşulları nedeniyle Samsun'da sahil güvenlik önlemleri artırıldı, denize girmeyin uyarısı yapıldı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle plaj ve sahil kesimlerinde tedbirlerini artırdı.

Samsun Valiliğinin "Denize girmeyin" uyarılarına rağmen Karadeniz'de boğulma vakalarının yaşanması üzerine Sahil Güvenlik Yakakent Kolluk Destek Tim Komutanlığı ekipleri, plajlar ile sahil şeridinde devriye ve gözetim faaliyetlerini sürdürüyor.

Ekipler, megafonla yaptıkları anonslarla dalga, rip akıntısı ve olumsuz deniz şartlarına karşı uyarılarda bulunarak, güvenli olmayan bölgelerde denize girilmemesini istiyor.

Deniz şartlarının risk oluşturduğu anlarda kişileri sahilden uzaklaştıran ekipler, olası boğulma olaylarına karşı da hazır bekliyor.

Yetkililer, can kayıplarının önüne geçilmesi için Valilik ve ilgili kurumlar tarafından yapılan uyarıların dikkate alınmasını, cankurtaran hizmeti bulunan güvenli alanlar dışında denize girilmemesini talep etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sahil Güvenlik, Hava Durumu, Denizcilik, Yakakent, Güvenlik, 3. Sayfa, Samsun, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Denize Girilmemesi İçin Uyarılar Artırıldı - Son Dakika

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