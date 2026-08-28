Samsun’da Denize Girmeyin Uyarısı
Yüksek dalga ve rüzgar nedeniyle Samsun'da denize girilmemesi istendi, boğulma vakalarına karşı.
Samsun'da yüksek dalga ve kuvvetli rüzgar beklentisi nedeniyle pazartesi gününe kadar denize girilmemesi istendi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre il genelinde dalga yüksekliğinin 1-1,5 metreye, rüzgar hızının ise 20-25 deniz miline ulaşması bekleniyor.
Muhtemel boğulma vakalarının önüne geçilebilmesi amacıyla vatandaşlardan pazartesi gününe kadar denize girmemeleri istendi.
Kaynak: AA
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