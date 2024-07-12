Samsun'da Doğa, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali 13 Temmuz'da Başlıyor

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Samsun'da 19 Mayıs Belediyesi tarafından düzenlenecek Doğa, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali, 13 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, yaptığı açıklamada, geleneksel hale getirdikleri Doğa, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali'nin oldukça ilgi gördüğünü söyledi.

"19 Mayıs'ın eşsiz doğal güzelliklerine sen de tanıklık et" sloganıyla düzenlenen festivade ilçenin turizm, doğal, kültürel güzelliklerinin tanıtımını yapmak, vatandaşların güzel vakit geçirebilmelerini sağlamak istediklerini belirten Topaloğlu, "Festivalimiz için Belediyemiz tarafından ücretsiz ulaşım sağlanacak. Araçlarımız belediye binası önünden 13 Temmuz Cumartesi günü saat 10.30'da hareket edecek." dedi.

Topaloğlu, festival kapsamında Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti ile Nebiyan ormanlarına tanıtım turu düzenleneceğini kaydetti.