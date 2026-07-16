Samsun\'da Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Tutuklama

Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda sahte internet siteleri üzerinden ürün satışı yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı değerlendirilen şüpheliler, takibe alındı.

Yapılan çalışmalarda 8 şüpheliye ait hesaplarda toplam 87 milyon lira işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Samsun merkezli Mersin, Adana, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 zanlıyı gözaltına aldı, 1 şüphelinin başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

Firari olan bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin "bilişim sistemlerine girme" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla, bir diğerinin ise "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma" suçundan ifadesinin alınmasına yönelik arandığı tespit edildi.

Adreslerde yapılan aramada bulunan çok sayıda dijital materyal ve finansal veriye el konuldu. Operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.