Samsun'da Dron Destekli Habercilik Eğitimi

Samsun'da yeni nesil habercilik için basın mensuplarına yönelik "Dron Destekli Habercilik ve İHA-1 Ticari Pilot Eğitim Programı" düzenlendi.

İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürlüğü ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) işbirliğinde Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Davut Altan Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim 3 gün sürecek.

Eğitimin ilk gününde teorik bilgiler verilirken, ikinci ve üçüncü gününde katılımcılar dron kullanımına yönelik pratik eğitim alacak.

Katılımcılar, eğitim sonunda dron teknolojilerini profesyonel düzeyde kullanabilmelerine olanak sağlayan sertifika ve ehliyet almaya hak kazanacak.

İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebubekir Ayrancı, iletişim teknolojilerinin hızla geliştiği dönemde geleneksel habercilik anlayışına yenilik katmanın ve yerel basının dijital yetkinliklerini artırmanın büyük önem taşıdığını belirterek, "Bu proje sayesinde yalnızca habercilik değil, turizm tanıtımı, kriz iletişimi ve kamu bilgilendirmesi gibi pek çok alanda nitelikli içerik üretimi desteklenecek. Dron teknolojisinin etkin kullanımıyla bölgemizin doğal güzelliklerinin daha geniş kitlelere tanıtılmasına katkı sunacağız. Gazetecilerimizin ve iletişimcilerimizin sektörde daha güçlü ve görünür olmalarını desteklemek istiyoruz." dedi.

Basın mensuplarının dron kullanma tecrübesi sayesinde kişisel gelişimlerini artıracaklarını aktaran Ayrancı, "Bunun yanı sıra sosyal medya ve habercilik faaliyetleri yoluyla Samsun'un turizm potansiyelinin, doğal ve tarihi güzelliklerinin fotoğraf ve videolar eşliğinde doğru ve etkin biçimde haberleştirmesi sağlanarak, bölgenin ve ülkenin tanınırlığını artırmak hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.