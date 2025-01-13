Samsun'un merkez Canik ilçesinde düğünde havaya ateş açan 3 şüpheli yakalandı.
Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Düvecik Mahallesi'nde bir düğün sırasında silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Düğün alanında çalışma yapan ekipler, ruhsatsız tabanca, 7 tabanca fişeği, 2 ruhsatsız tüfek ile 6 kartuş ele geçirdi.
Düğünde silahla havaya ateş açtıkları tespit edilen 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Düğünde Havaya Ateş Açan 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?