Samsun'da Eğlence Kanlı Bitti: Bir Kişi Vurdu, Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Samsun'da Eğlence Kanlı Bitti: Bir Kişi Vurdu, Hayatını Kaybetti

Samsun'un Atakum ilçesinde, eğlenen bir grup arasında çıkan tartışmada, B.K. tarafından vurulan Kani Timur Ünal hayatını kaybetti. Olayın ardından üç şüpheli gözaltına alındı.

18.11.2024 12:55
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SAMSUN'un Atakum ilçesindeki evde eğlenen B.K. (49), tartıştığı alt kattaki Kani Timur Ünal'ı (52) tabancayla dizinden vurdu. Ünal kan kaybından hayatını kaybetti. Olaya tanıklık eden arkadaşı B.Ö. (28) yaklaşık 8 saat sonra polise ihbarda bulundu. 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, 16 Kasım'da akşam saatlerinde Atakum ilçesi bağlı Çakırlar Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. B.K. ile B.Ö. kız arkadaşları ile birlikte içki alıp, eve gitti. Burada eğlenen grup ile alt kattaki Kani Timur Ünal arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Tartışma sırasında B.K., Ünal'ı tabancayla sağ dizinden vurdu. Ünal kanlar içerisinde yere yığıldı. B.Ö. 17 Kasım'da saat 02.00 sıralarında polisi arayıp, arkadaşı B.K.'nin Ünal'ı tabancayla vurduğunu ihbar etti. Olay yerine giden polis, çilingir çağırarak kapıyı açtı. Ekipler, Ünal'ın kan kaybından öldüğünü belirledi. Kani Timur Ünal'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na kaldırıldı. Polis, suç aleti tabanca ile birlikte B.K.'yi, ihbarda bulunan B.Ö.'yü ve A.B.'yi (22) gözaltına aldı.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Eğlence Kanlı Bitti: Bir Kişi Vurdu, Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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