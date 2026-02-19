Samsun'da Elektrikli Araç Dolandırıcılığı - Son Dakika
Samsun'da Elektrikli Araç Dolandırıcılığı

19.02.2026 13:20
Samsun merkezli 3 ilde elektrikli araç satışı vaadiyle dolandırıcılık yapan 3 şüpheli yakalandı.

SAMSUN merkezli 3 ilde, elektrikli araç satışı vaadiyle bedensel engellilerin de aralarında olduğu kişileri dolandıran 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 20 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, internetten elektrikli araç satışı vaadiyle insanları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yaptı. 17 Şubat'ta Mersin, Antalya ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda S.D. (27), S.S.T. (26) ve T.K. (37) yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 20 milyon liralık işlem hacminin bulunduğu belirtildi. Dolandırılanlar arasında bedensel engelli bireylerin de olduğu bildirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Teknoloji, Güvenlik, Ekonomi, Samsun, Güncel, Son Dakika

