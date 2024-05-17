Samsun'da Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında engelli gençler bir günlüğüne asker oldu - Son Dakika
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Samsun'da Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında engelli gençler bir günlüğüne asker oldu

Samsun\'da Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında engelli gençler bir günlüğüne asker oldu

Samsun'da Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında 105 engelli genç, kamuflaj giyip yemin ederek bir günlüğüne askerlik yaptı. Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından düzenlenen 'Temsili Askerlik Uygulaması' töreninde engelli gençler, askerlik eğitimi aldı, askeri araçları inceledi ve askerlik yemini etti. Törene Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, vali, belediye başkanı, askeri personel ve engelli gençlerin aileleri de katıldı.

17.05.2024 10:18
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Samsun'da, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında bir günlüğüne asker olan 105 engelli genç, kamuflaj giyip yemin etti.

Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca 19 Mayıs Kışlası'nda askerlik yapamayan engelli gençler için "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında tören düzenlendi.

Asker tıraşı olan ve üniforma giyen 105 engelli genç, bir süre askerlik eğitimi alıp askeri araçları inceledi.

Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından engelli gençler, askerlik yemini etti.

Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, törende yaptığı konuşmada, askerliğin Türk milletinin özünde ve ruhunda olduğunu söyledi.

Güçlü bir toplumun her vatandaşa ilgi göstererek gerçekleşeceğini belirten Ala, "Bu kapsamda TSK, daima milletinin yanında ve onlarla iç içe olmuş, güvenliğin yanında diğer konularda da milletinin emrinde olmayı kendine ilke edinmiştir. Özel ve kahraman evlatlarımızın kışla ortamını yaşamasına ve askerlik görevini yerine getirmesine imkan sağlanmıştır. Biz de onların heyecan ve duygusunu yürekten paylaşıyoruz." dedi.

Engelli gençlere seslenen Ala, "Kısa sürede aldığınız bu eğitimle, 'Her Türk asker doğar' özdeyişini ispatlarcasına askerliğe intibak ettiniz. Yemininiz kutlu ve uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Temsili askerlik yapan gençler adına Kemal Demir konuşma yaptı.

Geçit töreni ve terhis belgelerinin verilmesinin ardından temsili askerlik görevini yerine getiren engelli gençler, mutluluklarını aileleriyle paylaştı.

Çocuğu askerlik yapan ailelerden Adil Topaloğlu, oğlunun milli gülleci olduğunu, birçok madalyası bulunduğunu dile getirerek, "Askerlik yapmak, bu askeri elbiseyi giymek istiyordu. Bu imkanı bize sundular, çok çok teşekkür ediyoruz. Çok duygulandık." diye konuştu.

Adil Topaloğlu'nun oğlu Ali Topaloğlu, asker olduğu için çok mutlu olduğunu kaydetti.

Abdullah Eğri ise 24 yaşındaki bedensel engelli oğlu Uğur'un askerlik törenine ailece geldiklerini, çok mutlu olduklarını vurgulayarak, "Gururluyuz, onurluyuz. Biraz gözyaşı döktük mutluluktan. Programı düzenleyen herkese teşekkür ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Törene Vali Orhan Tavlı, Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, askeri personel ile engelli gençlerin aileleri katıldı.???

Kaynak: AA

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