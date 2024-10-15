Samsun\'da Erken Çocukluk Etkinlikleri

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Samsun'da anaokulu öğrencilerine yönelik "Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Arttırılması Projesi" kapsamında "Erken Çocukluk Etkinlikleri" yapıldı.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen proje çerçevesinde Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliklerde, anaokulu öğrencileri için stantlar kuruldu.

Oyun materyalleriyle donatılan stantlarda anaokulu öğrencilerine öğretmenler tarafından oyun yoluyla öğrenme temalı eğitimler verildi.

Etkinliğe, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ile Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar da katıldı. Savaşçı, anaokulu öğrencileriyle yakından ilgilendi.

Tüm çocuklar için erken çocukluk eğitim hizmetlerine erişimin artırılması ve okul öncesi eğitimin kalitesinin iyileştirilmesini amaçlayan proje kapsamında düzenlenen etkinlikte minikler, verilen mini konser ve çeşitli oyunlarla eğlenceli saatler geçirdi.