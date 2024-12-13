Samsun\'da Ev Hırsızlığı: İki Şüpheli Tutuklandı

Güncel

Samsun'un Atakum ilçesinde bir evden ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Bürosu ekipleri, Atakum'da bir ikametten yaklaşık 40 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışma yapan ekipler, şüpheli kadın P.S. (21) ile B.Y'yi (16) Canik ilçesinde yakaladı.

"Evden hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarını işledikleri belirlenen şüpheliler, emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.