Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yürütülen çalışma sonucu E.Ö. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramada, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 11 adet tüfek kartuşu ve 1 adet bulundurma ruhsatlı tabanca ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Eve Operasyon: Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi - Son Dakika
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