Samsun'da Eylül'de 582 Aranan Kişi Yakalandı

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Samsun Emniyet Müdürlüğünce eylül ayında 582 aranan kişinin yakalandığı bildirildi.

Valilikten açıklamasında, Samsun Emniyet Müdürlüğünce halkın huzuru ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında eylül ayında gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde 449 bin 463 kişinin GBT kontrolünün yapıldığı belirtildi.

Kontrol ve operasyonel çalışmalar sonucu 582 aranan kişinin yakalandığı aktarılan açıklamada, "119 bin 428 araç kontrol edilerek 51 bin 295 araç ve sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden dolayı işlem yapılmış, 2 bin 674 araç trafikten men edilmiştir. Trafik kurallarına uymalarının sağlanması, trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla araç sürücüsü ve yolcu olmak üzere 15 bin 890 kişiye trafik eğitimi verilmiştir." açıklamasında bulunuldu.

Yılbaşından bu yana ise 57 bin 692 motosikletin kontrol edildiği, 31 bin 344 motosiklet ve sürücüsüne kural ihlallerinden dolayı işlem yapıldığı bildirilen açıklamada, 3 bin 153 motosikletin de otoparka çekildiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"162 ruhsatsız tabanca, 58 kurusıkı tabanca, 76 av tüfeği, 361 delici kesici alet, 2 bin 300 fişek, 6 ton 430 litre etil alkol, 89 litre kaçak alkol, 34 alkol aroma kiti, 5 milyon 835 bin 500 makaron, 197 elektronik sigara, 445 kilogram tütün, 180 adet sahte para, 17 emtia, 22 cep telefonu, 15 cep telefonu aksesuarı, 2 plaka, 6 kilo 800 gram ilaç yapımında kullanılan bitki/çay, 3 kilo 914 gram esrar, 10 kilo 94 gram sentetik uyuşturucu, 163 bin 824 uyuşturucu hap, 23 gram eroin, 34 kök kenevir, 8 gram kokain ele geçirilmiştir. 8 şahıs hakkında terör örgütüne üye olma suçundan işlem yapılmıştır. 14 düzensiz göçmen yakalanmış, 4 organizatör hakkında adli işlem uygulanmıştır."